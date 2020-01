OL : Girondins, Mercato, ambitions…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, était à l’instant face aux médias. Et ce à quelques heures seulement du déplacement à Bordeaux pour y affronter les Girondins. Ce qu’il faut en retenir.

Les Girondins

« Bordeaux est une bonne équipe. C’est toujours difficile de jouer là-bas. C’est à nous de montrer nos forces. On veut revenir sur le podium. On va remonter petit à petit. Un match après l’autre. Il faut démarrer une série. »

Le Mercato

« Le mercato est toujours particulier. Il faut rester concentrer sur le terrain. Il faut gagner les matchs et notamment dès demain face à Bordeaux. Je ne souhaite aucun départ cet hiver. Sportivement, on a besoin de tous nos joueurs »

Le coach @RudiGarcia avant #FCGBOL : « Les jeunes ont cette insouciance. On a des solutions intéressantes. Nos remplaçants font de bonnes entrées actuellement. Les entrants sont très importants. » — Olympique Lyonnais (@OL) 10 janvier 2020

L’ambition

« Il faut enchaîner. On doit gagner demain et remonter au classement. On est bien reparti. On a manqué de fraîcheur physique mercredi. On travaille fort à côté. C’est donc normal d’être moins bien. On a besoin de victoires pour remonter au classement. On a encore besoin de travailler sur les déplacements combinés. »