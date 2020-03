OL : Govou raconte son Aulas et c’est truculent

true

Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, l’ancien attaquant de l’OL, Sidney Govou décrypte la communication de Jean-Michel Aulas.

C’est dans les colonnes de l’Equipe que Sidney Govou, l’ancien joueur de l’OL devenu consultant, s’est exprimé. Sur un sujet qu’il maîtrise à merveille : Jean-Michel Aulas. Figure légendaire du club, l’attaquant a en effet décrypté la communication de son ancien président. Des mots rares et intéressants. Extraits.

La communication

« La com, c’est l’image publique. Lui, en fait, n’est pas dans cette image publique mais dans la construction du club. L’an passé, c’est peut-être la seule fois où j’ai senti qu’il pouvait perdre pied. Car ce n’était plus seulement des soucis de com, mais de gestion interne. C’était, à mes yeux, un discours moins bien maîtrisé et je ne parle pas seulement de l’épisode Bruno Genesio. Là où il est fort, c’est qu’il rebondit car il ne tombe jamais dans la sinistrose. »

L’outil Twitter

« Je me marre. Des fois, tu te dis : « comment est-ce possible ? » Mais c’est tellement lui. Je le vois quand il répond à L’Équipe, à Vincent (Duluc), ça me fait rire. Il est clairement dans son rôle, il a un avis sur tout, il est souvent contradictoire. Mais attention, il y a aussi beaucoup de second degré. Il sait ce qu’il fait. »

A l’époque…

« Sa grande phrase, c’était : « Vous avez besoin de quoi pour que ça aille mieux ? » En fait, il employait deux discours, celui pour l’extérieur et celui pour l’intérieur. Quand ça n’allait pas, c’était sa manière de nous protéger. On parlait d’ailleurs plus de lui, de ses sorties médiatiques que de foot..Tous les joueurs que je croisais à l’époque, même chez les Bleus, me disaient : « Il est chiant – et parfois en des termes plus durs (Rires.) – mais on aimerait avoir un président comme lui ». Les Zizou, Pat (Vieira), Tutu (Thuram)… Et le seul club français où ils voulaient aller, c’était Lyon. »