OL : Grégory Coupet se paye Rudi Garcia et Juninho

true

La légende de l’OL n’a pas apprécié la fin de son aventure avec son club de cœur. Il en veut au directeur sportif et à l’entraîneur des Gones.

Ce jeudi, Grégory Coupet a été présenté à la presse dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur des gardiens de Dijon. La légende de l’OL a quitté les Gones il y a quelques semaines, lassé de ne pas recevoir de nouvelles concernant une prolongation de contrat. Il a profité de la présence des médias pour régler quelques comptes avec l’entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, et son ex-coéquipier Juninho, devenu directeur sportif..

« Je ne demandais pas d’augmentation, ni de revalorisation, mais juste savoir si l’aventure continuait ou pas. Je n’ai pas d’amertume parce que grâce à eux, je suis ici et je suis super heureux, mais il y a de l’incompréhension. La saison précédente, ils ont recruté Tatarusanu sans même m’en parler. Vous imaginez bien que j’étais encore plus en alerte la saison suivante. Je demandais depuis février à avoir un rendez-vous en face-à-face, ce qui me semblait logique. Il n’y a pas eu moyen d’avoir ce rendez-vous. »

« On n’avait pas d’atomes crochus avec Garcia«

« Le 5 mai, quand la fin du confinement a été annoncée pour le 11, j’ai envoyé un message à Juni en lui disant que ce serait peut-être l’occasion de provoquer une réunion de visu avec Rudi, lui et moi-même. Pas de réponse. J’ai été joueur onze ans et demi là-bas, ils doivent me connaître un petit peu et savoir comment je procède. J’aime les choses franches et directes. Il n’y a jamais eu moyen de se voir et de discuter. C’est une incompréhension. »

« On n’avait pas d’atomes crochus avec Garcia. On a une vision un peu différente de ce qu’est le management et le côté collectif. C’est comme ça. C’est d’ailleurs pour ça, je pense, que je n’ai jamais eu de retour avec lui et de possibilité de parler concrètement. »