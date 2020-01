true

OL : Houssem Aouar assume son rôle de patron

Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay blessés jusqu’à la fin de saison, Houssem Aouar se retrouve avec davantage de responsabilités à l’Olympique Lyonnais. Un changement de statut que le jeune Lyonnais assume pleinement comme en atteste ses prestations remarquées contre Bourg-Péronnas (7-0) et Brest (3-1) en coupes nationales.

« Honnêtement, j’en suis conscient », explique Aouar, se sentant au centre des regards venant de l’extérieur mais aussi de son entraineur : « Je vais bien bosser pour répondre à toute cette confiance que le coach me donne. On verra ce que l’avenir nous réserve ».

Au sein du vestiaire, le jeune milieu a aussi changé de statut aux yeux des autres : « Je pense que j’étais déjà participatif dans la vie de groupe », assure-t-il : « Après, je ne pense pas avoir besoin de le montrer forcément. Je vais essayer de donner le maximum pour remettre le club à sa place en championnat et aller chercher un petit quelque chose en deuxième partie de saison ».