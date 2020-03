OL : huis clos, Stade de Reims, Juventus Turin…Rudi Garcia en dit plus

true

Rudi Garcia étaient en conférence de presse ce mercredi à deux jours du match entre l’OL et le Stade de Reims. Morceaux choisis.

« Les joueurs doivent se remobiliser. Il reste plein de matchs. Il faudra gagner vendredi face à Reims. C’est un adversaire compliqué qui prend des points face aux gros adversaires. On a récupéré.On aurait dû gagner au match aller. Reims n’est plus une surprise. Elle est très solide avec un bon coach. C’est une équipe difficile à battre. Il va falloir s’employer pour l’emporter. 5 jours de récupération, c’est du luxe pour nous. »

Le coach @RudiGarcia avant #OLSDR 🎙 : « On va encore lever des doutes demain. Marçal est opérationnel. Tout le monde devrait pouvoir être à 100% demain. Le football doit être joué devant des spectateurs. J’espère que cela ne va pas s’éterniser. » pic.twitter.com/VznzjBI1Kt — Olympique Lyonnais (@OL) March 11, 2020

Sur la Youth League

« Je suis très content de la qualification en Youth League. Rayan Cherki et Amine Gouiri ont été décisifs. Nos médecins gèrent le retour de ces joueurs là. Ils seront à entraînement dès demain. Les jeunes ont déjà eu leurs chances mais un garçon comme Maxence Caqueret a plus de concurrence avec l’arrivée des recrues. »

Sur la Juve

« Pour le match à Turin, on va attendre les décisions des instances et de l’Etat. Il faut faire confiance à ces personnes là. Les choses peuvent bouger du jour au lendemain. J’ai une forte pensée pour le peuple italien. Il faut s’adapter à l’environnement. C’est totalement différent dans un stade vide. Le football doit être joué devant des spectateurs. J’espère que cela ne va pas s’éterniser. On devra gérer au mieux cette situation. Le rôle du staff est très important. »