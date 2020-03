OL – Stade de Reims : Guimarães est déjà en feu !

true

Si Karl Toko Ekambi et Bruno Guimarães font beaucoup parler d’eux depuis qu’ils sont arrivés à l’OL cet hiver, Camilo, recruté pour un montant de 2 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20 % sur un futur transfert, débarqué à Lyon en provenance de Ponte Preta, est beaucoup plus discret. Le jeune milieu de 20 ans n’a pas été présenté aux médias et il évolue pour l’instant avec la réserve lyonnaise.

Camilo était l’invité d’#OLAccess : « Je me sens bien comme à la maison ici. Les entrainements sont semblables à ce que je connaissais mais ici il y a plus de rapidité et d’intensité. » https://t.co/SmUpuZmevb — Olympique Lyonnais (@OL) March 10, 2020

Interrogé par OLTV, Camilo a évoqué son intégration. « Je me sens bien avec le groupe. J’ai été très bien reçu notamment par les Brésiliens. Je me sens comme à la maison ici. C’est la dernière ligne droite du championnat, chaque point sera important jusqu’à la fin. Les entraînements sont semblables à ce que je connaissais, mais ici il y a plus de rapidité et d’intensité. C’est surtout le froid qui change du Brésil. Je savais que ce serait un premier semestre d’adaptation. Je m’entraîne avec l’équipe une et je prends du rythme avec la réserve c’est très bien pour moi ».

Avant le venue du Stade de Reims vendredi au Parc OL de Décines, Camilo a aussi eu cette confidence, sur Bruno Guimarães, hier… « C’était un entraînement intense aujourd’hui. On se prépare pour le match de vendredi face à Reims. Les joueurs étaient un peu fatigués mais ils récupèrent et seront prêts vendredi soir. Bruno Guimarães a notamment couru plus de douze kilomètres ». Voilà qui est plutôt rassurant alors que le Brésilien était apparu un peu fatigué dimanche lors de la défaite des Gones à Lille (0-1).