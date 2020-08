true

Dans un entretien accordé au Progrès, Fernando Marçal a avoué que le vestiaire de l’OL croit à une qualification en finale de la Ligue des Champions.

Après son exploit face à la Juve, l’OL voit une autre montage se dresser en quart de finale de la Ligue des Champions. Samedi soir, les hommes de Rudi Garcia défieront Manchester City. Après son résultat positif face à la Vieille Dame, Fernando Marçal croit au destin du groupe lyonnais.

Dans un entretien accordé au Progrès, le latéral s’est confié. « Dans le vestiaire, tout le monde pense aller en finale. Et si on y va, on aura de grandes chances de gagner. On joue sur terrain neutre et sans public. C’est peut-être notre chance. »

Le Brésilien pense que le contexte, match simple à huis clos et sur terrain neutre, rabat les cartes. « Dans ce contexte, ce ne sera peut-être pas le favori qui gagnera. » En attendant de rêver de rejoindre la finale de la Ligue des Champions, l’OL se concentre sur l’équipe entraînée par Pep Guardiola. « Ils achètent les meilleurs joueurs, le coach fait partie du top 3, expose Marçal. On n’est pas à égalité au départ, mais avec ce qu’on a fait contre Paris et la Juve, on a nos chances. » Dans le rôle d’outsider, historiquement, l’OL a toujours été un véritable poil à gratter dans la reine des compétitions européennes.