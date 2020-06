OL : imbroglio total pour le match face à la Juventus Turin

false

Toujours compliqué de savoir quand et où l’OL affrontera la Juventus Turin en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. A Turin, finalement ?

C’est une évidence : l’organisation de la Ligue des Champions dans les semaines à venir est tout sauf simple. Et comme l’UEFA a décidé d’attendre le 17 juin pour en dire plus, les rumeurs les plus folles prennent plus ou moins d’ampleur au fil des jours. Le 8e de finale retour, opposant la Juventus Turin à l’OL, n’échappe pas à la règle, bien au contraire.

Hier, le quotidien espagnol, AS, affirmait que l’UEFA avait prévenu les clubs concernés par les derniers 8es de finale de disputer les rencontres sur terrains neutres. Et il semblait même que cela concernait un seul terrain : celui de Lisbonne, au Portugal. Pas vraiment le même son de cloche pour Sky Italia. En effet, le média italien est pour sa part convaincu que les 8es retours auront lieu sur le terrain des équipes devant recevoir. La Juventus devrait ainsi recevoir Lyon au Juventus Stadium six mois après s’être incliné à Lyon (1-0).

Une rencontres qui, normalement, devrait avoir lieu le 8 août.