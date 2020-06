OL – Mercato : un attaquant pisté par le Stade Rennais répond sur son avenir

true

Souvent conspué par le Parc OL, Bertrand Traoré (24 ans) pourrait trouver une solution de secours grâce à l’intérêt du Stade Rennais.

À l’OL depuis trois ans, Bertrand Traoré (24 ans) a souvent été irrégulier avec la tunique lyonnaise. Durs, les supporters lyonnais ne laissent rien passer au Burkinabé. Souvent raillé et même critiqué sur les réseaux sociaux, l’ancien de l’Ajax a joué franc-jeu sur sa relation avec les fans.

Interrogé par Sidwaya Sport, le n°10 du club rhodanien a répondu aux critiques : « Il y a eu du bon et du moins bon, c’est sûr. J’ai souvent joué sur une aile, mais je l’ai toujours dit, je me sens plus à l’aise en position axiale. C’est d’ailleurs là que j’ai fait mes meilleurs matches et eu mes meilleures statistiques avec l’OL lorsqu’on jouait avec Memphis et/ou Fekir en position axiale dans un schéma en losange. Mais il n’y a pas que le positionnement sur un terrain qui compte. Il y a aussi l’animation autour, le principe de jeu, les choix tactiques.

Sous contrat jusqu’en 2022 à l’OL, Bertrand Traoré n’en veut pourtant pas aux supporters : « Les supporters sont très exigeants à l’OL comme dans tous les clubs ou je suis passé : Vitesse, Chelsea, Ajax. Ils veulent que leur club gagne et sont mécontents quand ce n’est pas le cas. C’est logique en fin de compte. J’ai été sifflé parfois, je le sais, comme d’autres joueurs dans l’équipe d’ailleurs. C’est la vie, ce sont les aléas du métier. Tu fais avec. Tu continues de faire ton boulot aussi bien que possible. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde même si ça fait du bien d’entendre des encouragements de son public plutôt que des sifflets. Je sais d’où je viens et ce que je veux. »

Pisté par Rennes, Bertrand Traoré pourrait partir

Alors que la question de son avenir se pose, une piste intéressante pourrait s’ouvrir à lui. Selon le compte Twitter Actu SRFC, Bertrand Traoré n’entrerait plus dans les plans de Rudi Garcia, coach des Gones. Florian Maurice se verrait donc bien ramener dans ses valises le gaucher. L’ancien chef du recrutement de l’OL apprécie forcément son profil puisqu’il l’avait recruté sur les bords du Rhône.

Info : Le #SRFC étudie la piste menant à Bertrand #Traore (OL). Le burkinabé n’entre plus dans les plans de Rudi #Garcia et intéresse les dirigeants Rennais. #MercatoSRFC pic.twitter.com/s6cHDbLF72 — Actu SRFC (@ActuSRFC_) June 11, 2020

Invité à s’exprimer sur son avenir, le natif de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) se montre plutôt prudent. L’hiver dernier déjà, Bournemouth était intéressé par son profil : « Je n’aime pas trop commenter les rumeurs de transfert. On sait que le mercato fait parler. Il y a souvent des rumeurs qui sortent. Parfois justes, parfois totalement fausses. On ne quitte pas un club de ce standing du jour au lendemain sans réfléchir. Sauf, si on ne veut plus de vous. J’ai 24 ans, il me reste deux ans de contrat. Je ne suis pas à la rue. Je veux continuer à grandir, à progresser, à jouer au football chaque week-end. Je veux franchir des paliers dans un projet sportif qui me correspond et dont je suis partie prenante. »