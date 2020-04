OL : Jean-Michel Aulas a trouvé un nouveau moyen d’asticoter le PSG et Nasser al-Khelaïfi

true

L’OL devrait recruter prochainement le directeur sportif des féminines du PSG, Bruno Cheyrou, ainsi que deux de leurs plus sûres espoirs.

Alors qu’il a visiblement perdu la bataille du classement définitif de la L1 pour 2019/20, Jean-Michel Aulas a d’autres cordes à son arc pour faire valoir les intérêts de l’OL. Notamment au niveau football féminin, sur lequel son club règne en maître depuis de très longues années.

Au niveau national, le PSG dopé financièrement par les Qataris se voulait un challenger crédible et durable. Mais « JMA » a décidé de s’attaquer à l’ogre artificiel en le dépouillant de ses meilleurs éléments. Cela a commencé avec le débauchage à venir du directeur sportif, Bruno Cheyrou, qui devrait prendre la tête de la cellule de recrutement des hommes de l’OL.

Voici la une du journal L’Equipe de ce jeudi 30 avril. Votre journal > https://t.co/H4mDaOUn0s pic.twitter.com/pWVMiDMpxG — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 30, 2020

Mais ce n’est pas tout. L’Equipe écrit dans son édition du jour : « La situation est aussi nébuleuse dans les catégories jeunes. Paris misait sur ses promesses pour rattraper son retard l’Olympique Lyonnais, mais les deux plus grands talents du centre de formation, Vicki Becho (16 ans) et Alice Sombath (16 ans), ont pris la décision de quitter le PSG pour… renforcer l’ogre lyonnais. Les deux pépites ont regretté que le club parisien tarde dans les discussions et ne montre pas, selon elles, davantage de considération à leur égard. »