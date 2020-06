OL : Jean-Michel Aulas attend le PSG dès le mois de juillet

false

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a confirmé la tenue d’un tournoi masculin à 6 équipes au mois de juillet à Lyon. Le PSG est fortement espéré.

L’OL et le PSG se retrouveront, comme vous le savez, en finale de la Coupe de la Ligue. Sans que l’on sache encore, à ce jour, quand aura lieu précisément cette finale au Stade de France. Ce qui n’empêche pas le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, de préparer le terrain, et la future saison, en peaufinant les ultimes réglages d’un tournoi amical au mois de juillet.

Hier, et pour le compte de l’émission Téléfoot, JMA a en effet précisé que 6 équipes allaient participer à ce tournoi masculin, qui se disputera bel et bien au mois de juillet. « Il y aura deux grands tournois : un premier pour six équipes masculines qui se déroulera du 13 au 18 juillet. On a fini les invitations et l’organisation sous forme de poule et de finale pour qu’il y ait un challenge à remporter. »

Un OL-PSG acte 1

Si il se murmure que le LOSC devrait être invité, le PSG, lui, est fortement attendu. Comme l’a précisé le président de l’OL. « J’espère en effet avoir Nasser pour pouvoir l’acter définitivement. » Il y aura donc un OL-PSG, acte 1, avant la prochaine finale de Coupe de la Ligue.