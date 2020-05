OL : Jean-Michel Aulas reçoit un soutien inespéré de l’UEFA dans sa croisade !

true

Seul contre tous en France pour faire reprendre la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas (OL) peut compter sur le président de l’UEFA comme soutien.

Lancé dans une bagarre juridique après l’arrêt de la saison en Ligue 1, Jean-Michel Aulas se retrouve un peu seul contre tous en France pour défendre son OL, non européen à l’issue de l’arrêt du championnat de France pour cause de coronavirus. Alors que le gouvernement a offert une arme juridique à la FFF et à la LFP pour se défendre face aux recours des clubs, le président rhodanien a multiplié les courriers pour monter son dossier. L’un d’entre eux pourrait bien aider car il remet en cause le postulat de départ qui a suggéré l’arrêt de la saison à l’Etat.

Il n’y a jamais eu de date butoir au 3 août

D’après « Le Parisien », qui s’est procuré une copie du courrier daté du 14 mai, Jean-Michel Aulas a eu un retour écrit d’Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, qui s’était déjà exprimé sur déplorer l’arrêt précoce du championnat français. Factuellement, l’instance européenne n’a jamais fixé de deadline au 3 août pour finir la saison : « Nous avons toujours mentionné lors de ces réunions que ces dates ne sont que des recommandations, formulées à titre provisoire et non pas officiel. J’espère que ces explications apporteront des réponses suffisantes à vos questions ».

Ceferin aurait validé l’idée des play-offs pour finir la saison

Et Ceferin a même défendu implicitement l’idée de play-offs formulés par Jean-Michel Aulas, loin d’être farfelues selon l’instance : « La recommandation de l’UEFA était clairement d’encourager les associations et les ligues nationales à faire de leur mieux pour terminer les championnats nationaux en cours, soit dans le format d’origine, soit dans un format adapté, si nécessaire. Le but étant de tout faire pour protéger l’intégrité des compétitions et garantir l’application du principe du mérite sportif ».