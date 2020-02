true

Alors que l’OL semblait parti pour un match à rallonge face à l’OM, Houssem Aouar est sorti de sa boite pour offrir la qualification aux siens (1-0). La nouvelle preuve que le numéro 8 lyonnais sait être décisif, notamment dans les matchs qui comptent.

Juninho, le directeur sportif de l’OL, n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner après la rencontre au micro du site du club. « Houssem est encore décisif sur un grand match. Je l’appelle « crack ». C’est un mot portugais utilisé au Brésil pour désigner un grand joueur. » Mais Juninho reste conscient qu’Aouar a encore besoin de régularité dans ses performances. Pour cela, le directeur sportif lyonnais compte bien lui apporter tout son soutien.

« Il est motivé et va continuer à bien jouer »

« Je lui ai dit je vais t’aider, et puis toi enchaîne des matchs comme ça, que tu puisses garder ta tête, et pas seulement sur les grands rendez-vous. Je sais que ce n’est pas facile mais il est motivé et va continuer à bien jouer », a assuré Juninho.