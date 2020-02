OL : un buteur compte bien donner rapidement un mal de crâne à Rudi Garcia

false

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, dispose d’un nombre important de solutions sur le plan offensif. Et le jeune Amine Gouiri compte bien être l’une d’entre elles.

Si Rudi Garcia doit composer avec quelques problèmes défensifs, le coach de l’OL est en revanche plutôt bien armé en attaque. L’arrivée de Karl Toko Ekambi a étoffé un secteur de jeu où les jeunes frappent également à la porte.

Profitant de la blessure de Memphis Depay et d’une utilisation plus défensive de Maxwel Cornet, Rayan Cherki s’impose notamment dans la rotation. Mais Amine Gouiri veut également avoir son mot à dire. Le jeune buteur de l’OL, décisif en Youth League face à Saragosse avec un doublé (victoire 3-1), compte bien surfer sur la vague.

Invité de l’émission OL Access, le buteur lyonnais a clairement affiché son ambition, quitte à transformer les choix de Rudi Garcia en vrai casse-tête. « Je veux avoir le maximum de temps de jeu cette saison et commencer à mettre des buts. Et à long terme être un titulaire indiscutable à l’OL et surtout remporter une Ligue 1 car ça fait longtemps que ça n’a pas été le cas », a annoncé le jeune Gouiri. Une ambition qui a le mérite d’être claire.