OL : Rudi Garcia tente d’apporter sa patte à la palette d’Aouar

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, essaie d’apporter sa touche pour faire progresser son groupe. Et parmi eux un certain Houssem Aouar.

Ce mercredi soir, l’OL a obtenu son ticket pour les demi-finales de Coupe de France en disposant de l’OM (1-0). Un succès obtenu par Houssem Aouar, le miieu de terrain lyonnais attendu pour prendre de plus en plus de responsabilités au sein du jeu lyonnais.

Et c’est tout le sens des propos d’Aouar après la rencontre. Devant la presse, le milieu lyonnais a confié l’influence que Rudi Garcia essaie d’avoir sur son jeu. Avec la volonté de le pousser à prendre encore plus les choses en main.

« Je discute énormément avec le coach. Je partage son point de vue sur le fait de venir chercher un peu plus les ballons et influer davantage sur le jeu de l’équipe. Je n’ai pas su le faire lors des derniers matchs. Je regarde les matchs et on discute avec le coach et Juni. On sait sur quoi il faut travailler », a confié le numéro 8 lyonnais.