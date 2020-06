OL : Juninho, Depay, départs… le point Mercato d’Aulas

true

Jean-Michel Aulas a fait un point très complet sur le marché des transferts de l’été. Le président de l’OL confirme que le mercato des Gones sera très chaud.

L’OL a repris l’entraînement et s’apprête à effectuer son stage estival avant d’amorcer une série de matches amicaux. En attendant, il faut aussi gérer le mercato en parallèle, ce que Juninho et Bruno Cheyrou ont déjà commencé à faire.

« Ce sont Juni, Bruno (Cheyrou) et Rudi (Garcia), qui vont gérer cela. Il faudrait être fou ou mal intentionné pour remettre en question les choix que Juni pourrait faire. On essaie de lui donner les moyens, mais c’est difficile car on a perdu plus de 100 millions de chiffre d’affaires », a confirmé dans Le Progrès un certain Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL en a profité pour annoncer que les Gones auront « très bonne équipe » qui gagnera quelque chose la saison prochaine. Cela passera forcément par une vague de départs cet été.

Le dossier Depay n’est toujours pas réglé à l’OL

« Il y aura des départs, et on devra faire des choix car nous avons plus de 30 joueurs. Nous devrons en céder, en prêter d’autres », a-t-il poursuivi. Lié à l’OL jusqu’en 2021 et toujours pas prolongé, Memphis Depay fait-il partie de ces joueurs concernés par un départ . « Il va jouer les finales qui nous attendent, a ajouté JMA. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu’au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là ! »