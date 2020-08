OL : Juninho ouvre les hostilités avec le Bayern… sur le Mercato !

false

En pleine campagne de Ligue des champions, l’OL poursuit ses avancées en terme de recrutement. Prochaine cible du mercato : Aaron Hickey (Heart of Midlothian, 18 ans).

Juninho est décrit par Jean-Michel comme un « travailleur infatigable. » Si on aurait ainsi pu penser que le directeur sportif de l’OL avait mis ses chantiers de recrutement entre guillemets pour se concentrer pleinement à la Ligue des champions, The Scottish Sun assure que ce n’est pas le cas.

Nos confrères affirment que l’OL lorgne Aaron Hickey. A 18 ans, le jeune latéral gauche évolue à Heart of Midlothian et n’aurait pas l’intention de suivre le club écossais en deuxième division. En plus de Lyon, plusieurs clubs se sont déjà renseignés à son sujet : Aston Villa, la Lazio Rome, Manchester City, le Celtic Glagow Bologne et le Bayern Munich !

Hickey considéré comme le nouveau Lahm

Le journal écossais explique que défenseur international U17 et U19 avec l’Écosse, auteur de 30 matches en championnat cette saison et déjà comparé à Philipp Lahm, a déjà visité les centres d’entraînement du club bavarois et de Bologne. Rien n’est signé pour autant, ce qui laisserait un espoir pour les Gones qui semblent néanmoins déjà bien fournis au poste de latéral gauche (Bard, Marçal, Koné).