OL – Juventus (1-0) : Maurizio Sarri ne digère pas…l’arbitrage

Hier soir, comme vous le savez, l’OL a battu la Juventus Turin lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite pour la Vieille Dame de Cristiano Ronaldo et de l’entraîneur, Maurizio Sarri. Qui, de toute évidence, a du mal avec l’arbitrage hors du Calcio.

» Pendant la première période, ce n’était pas la Juventus que l’on connaît. On a manqué de rythme. À la fin, on s’est approchés du but de Lyon, mais ce n’est pas assez pour un match de Ligue des champions. Heureusement qu’il y a un match retour. Si on bouge le ballon à cette vitesse, ça va être difficile. On n’a pas laissé beaucoup d’occasions à l’adversaire, mais on a trop peu montré en attaque. […] Dans ce match, en Italie, on aurait eu deux penalties. Mais on doit s’adapter à l’arbitrage européen. Pour le retour, il va falloir être plus agressif, et avoir un rythme plus fort. On ne doit pas être aussi lents. Respecter une consigne à 100 à l’heure, c’est une chose, à 10 à l’heure, c’est autre chose. Le résultat est différent. C’est un défaut que nous avons. »