OL – Juventus (1-0) : Pierre Ménès fait son mea culpa avant le derby contre l’ASSE

L’OL l’a fait ! Loin de partir favoris contre la Juventus Turin en 8es de finale de la Ligue des champions, les Gones ont pourtant dominé une équipe italienne bien décevante hier à Décines (1-0). Un but de l’infatigable Lucas Tousart a permis aux hommes de Rudi Garcia de prendre un avantage avant le retour dans le Piémont le 17 mars prochain.

« Lyon l’a fait ! »

Gros match de l’OL qui domine la Juve et a peut-être signé son fameux « match-référence ». https://t.co/6jdr6XpCuJ pic.twitter.com/Ex9OfxdTDR — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 26, 2020

En attendant, Rudi Garcia est fier de ses troupes. « On a eu deux périodes différentes. Il y a eu une première très bonne où on a suivi les consignes à la lettre, on n’a pas souffert à part un centre de Ronaldo. La deuxième était plus compliquée, on a su s’accrocher, ne pas prendre de buts, on a relevé de la solidarité à ce moment, a-t-il souligné. Je suis content pour les garçons ils ont su se mettre à la hauteur de l’événement. » Pierre Ménès a aussi salué la prestation de l’OL en faisant son mea culpa.

La sérénité qui manquait à l’OL et Garcia ?

« Peu de gens croyaient à l’exploit de l’Olympique Lyonnais face à la Juventus avant ce match et j’avoue que je n’en faisais pas partie, a-t-il avoué sur son blog. Il fallait être sacrément optimiste pour parier sur un succès lyonnais face au leader de Serie A. Alors soyons clairs, Lyon est tombé sur une Juve particulièrement inoffensive. Cela n’enlève rien au match très cohérent des Lyonnais, qui vont pouvoir s’appuyer sur cette performance aboutie pour tenter de reproduire ce niveau d’intensité en Ligue 1. Cette victoire est aussi celle de Rudi Garcia, pas épargné depuis son arrivée au club et ce succès face à un grand d’Europe va peut-être lui permettre de travailler avec un peu plus de sérénité dans les semaines qui viennent. Il va en avoir besoin puisque Lyon va désormais enchaîner avec le derby, le PSG et Lille, le tout en huit jours. »