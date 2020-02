OL : Juventus, Cristiano Ronaldo, attentes…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

La Juventus Turin

« La Juve est une équipe très complète avec de très bons joueurs. On n’a pas de priorité dans les compétitions. On doit jouer crânement notre chance en ayant tout donner. Quand on dit 8e de finale contre la Juventus, ça donne envie. Il faudra qu’on soit à 100% motivés, capable d’empêcher cette Juve de développer ses forces. On va être chez nous devant notre public, il faudra s’aider de ce douzième homme. »

« A la Juventus, l’arrivée de Cristiano Ronaldo s’inscrit dans cette quête de regagner la Ligue des champions. C’est un formidable professionnel, c’est ce que tout le monde dit. Il travaille plus que les autres. C’est toujours très intéressant pour le football d’avoir des joueurs de ce niveau-là. On ne peut pas avoir un plan anti-Ronaldo. Il y a trop de bons joueurs dans cette équipe. »

L’ambiance au sein du club

« Nous, à l’intérieur, le contexte n’est pas morose. Le groupe vit bien, mais il faut que tout ça se retrouve sur le terrain. C’est quand même excitant d’avoir ses trois matches à jouer, la notion de plaisir est importante, prendre plaisir à attaquer, à défendre ensemble,à être cohérent et solidaire. On veut jouer en équipe et il le faudra. »

Une priorité ?

« La priorité, c’est la Juventus, puis de revenir sur le podium du championnat, mais il est encore trop tôt pour en parler. La Juve est favorite, mais ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent. A nous de jouer crânement notre chance. »