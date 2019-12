OL – Juventus : les stats font froid dans le dos des Gones !

true

L’OL a hérité d’un gros lot en 8e de finale de la Ligue des champions avec la Juventus Turin. Les stats sont là pour le rappeler.

PSG -Dortmund et OL-Juventus : des deux clubs français qualifiés, l’OL est celui qui à le plus à craindre, sur le papier, de son adversaire en 8e de finale de la Ligue des champions. La Juve, on ne présente plus.

Et l’historique des confrontations entre les deux clubs fait clairement de la Vieille Dame la grande favorite. Comme le rappelle le site Stats Foot, l’OL n’a remporté aucun de ses 4 matchs disputés face à la Juve sur la scène européenne (1 nul,3 défaites).

La Juventus 🇮🇹 n’a jamais été éliminé par un club français 🇫🇷 dans l’histoire de la Coupe d’Europe en phase à élimination directe(13 affrontements) #UCLdraw — Stats Foot (@Statsdufoot) 16 décembre 2019

De plus, l’OL n’a perdu qu’un seul de ses 10 matchs disputés au Groupama Stadium en C1 et c’était face à la Juve (0-1) en 2016. Enfin, la Juventus n’a jamais été éliminée par un club français dans l’histoire de la Coupe d’Europe en phase à élimination directe, 13 affrontements. Autant dire que se qualifier, pour les Gones, de plus sans Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, tous deux absents pour le reste de la saison, serait un gros exploit !