OL – Juventus : les supporters italiens à Lyon, ça coince déjà

Coronavirus oblige, le 8e de finale de Ligue des Champions, OL-Juventus Turin a un temps été menacé. Avant que la rencontre soit maintenue et que les supporters italiens de la Vieille Dame soient même autorisés à effectuer le déplacement, demain en France.

Seul souci, plus le temps passe, plus cette décision inquiète. Et au vu de la situation complexe en Italie du Nord, avec des cas avérés de coronavirus, deux maires français, de Décines et de Meyzieu, en périphérie de la capitale des Gaules, viennent de demander à l’Etat français d’interdire la venue des Italiens au Parc OL.