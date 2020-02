OL – Juventus : Pourquoi Cristiano Ronaldo n’a pas trop à craindre des Gones…

true

L’OL reçoit la Juve de Cristiano Ronaldo ce mercredi en 8e de finale aller de Ligue des champions. Et Johan Micoud ne s’attend pas à un exploit.

Dans l’émission L’Equipe du Soir hier, Raymond Domenech s’est voulu optimiste. Selon lui, l’OL a les moyens de bousculer la Juventus ce mercredi. « Les Lyonnais ont peur mais cela peut jouer en leur faveur. Ils vont s’accrocher. Ils vont être solidaires. Tout le monde les donnait battus à City, à Leipzig, mais ils avaient gagné. Ils savent se sublimer. »

Dans la même émission, Johan Micoud a tenu un discours différent. « Même si leur collectif arrive à se mettre au niveau de la Juventus, je ne pense pas que ça suffira. Les Lyonnais n’ont plus de joueurs hors classe. Fékir et Ndombélé sont partis, Depay est blessé. Je ne vois pas Lyon mettre assez d’intensité pour inquiéter la Juve. Et en face, il y a quand même Cristiano Ronaldo, l’un des meilleurs joueurs du monde. »