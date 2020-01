OL : Kadewere, Guimaraes, Gouiri…Rudi Garcia fait un point mercato complet

true

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, était en conférence de presse il y a quelques minutes. Et ce avant la réception de Toulouse, dimanche.

Rudi Garcia était à l’instant en conférence de presse, et ce avant la venue du TFC, dimanche. Le technicien de l’OL en a profité pour faire un point complet sur le mercato, assez agité à Lyon en ce moment-même. Voici ce qu’il faut en retenir.

« Tino Kadewere devrait s’engager dans les prochaines heures. C’est un bon joueur à fort potentiel. Il faut qu’il poursuive comme cela au Havre. On est également sur Guimaraes. On attend de voir. On devrait également conserver Lucas Tousart. C’est une très bonne nouvelle de le conserver. Il devrait être prêté chez nous sur la deuxième partie de saison. Pour Guimaraes, il peut jouer devant la défense ou relayeur. Il a beaucoup de qualités techniques. C’est un profil très intéressant. »