OL : la belle déclaration de Bruno Guimaraes après sa convocation en Seleçao

Les choses s’enchaînent à une vitesse folle pour Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de l’OL. Quelques semaines après son transfert, le nouveau Gone a appris sa convocation en sélection du Brésil.

Une nouvelle qui a forcément fait le bonheur du milieu lyonnais qui, sur les réseaux sociaux, s’est fendu d’un joli message. « J’ai toujours appris, depuis enfant, à être patriote. À aimer mon pays et à le défendre bec et ongles. Pouvoir le représenter, en enfilant la tunique que tant de cracks ont utilisée, est un rêve qui devient réalité. Merci à ma famille, à l’Athletico et à Lyon pour m’avoir permis de réaliser ce rêve », a posté le joueur sur son compte Twitter.

Sempre aprendi, desde criança, a ser patriota. A amar meu país e defendê-lo com unhas e dentes. Poder representa-lo, vestindo a camisa que tantos craques usaram, é um sonho realizado. Obrigado família, Athletico e Lyon por me proporcionarem mais essa realização. pic.twitter.com/pF64fzBSXD — Bruno Guimarães (@brunoog97) March 6, 2020

La Seleçao va disputer ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde pendant ce rassemblement de mars. La réception de la Bolivie et un déplacement au Pérou attendent les partenaires de Neymar… et donc désormais de Bruno Guimaraes.