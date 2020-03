OL – Mercato : Aouar tente de rester de marbre face aux convoitises

true

Dans des propos relayés par RMC, le milieu de l’OL s’est satisfait de ses performances actuelles. Tout en ne se projetant pas trop vers l’avenir.

Son bilan des performances actuelles

« Je suis en constance progression. Toute l’équipe est dans une bonne phase, il faut continuer. On arrive à trouver des automatismes. Toute l’équipe a un boost de confiance depuis la victoire contre la Juve. On redouble les passes, c’est un jeu plus propre à l’OL. (…) Niveau stats je suis satisfait de la saison. J’ai toujours du mal à parler de moi. On a tous eu des creux, à l’image de l’équipe. Je vais continuer à apporter encore un peu plus pour ramener l’OL où l’OL se doit d’être.

Une place en Bleu pas forcément dans sa tête

« Je suis satisfait de ce que je produis. Il y a pas mal de matchs importants à venir, je suis focalisé dessus. Tout passe par les performances sur le terrain. Il ne faut pas se prendre la tête, mais apporter le plus à son équipe. Les milieux français sont un peu blessés ou en manque de temps de jeu, mais ce sont de grands joueurs. »

Les convoitises de la Juventus mises de côté

« Avec pas mal de fierté. Mais j’essaie de ne pas me polluer l’esprit. Cette fin de saison peut être héroïque, il va falloir bien bosser, on peut décrocher un titre, éliminer une grande équipe de la Juve et croire au podium. »