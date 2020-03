OL : PSG, Denayer, Thiago Mendes… Garcia fait le point avant le choc face au LOSC

true

Le coach de l’OL, qui espère surfer sur la bonne heure face au PSG avant de s’écrouler, s’est montré ambitieux avant d’affronter le LOSC. Dans des propos relayés par RMC, Rudi Garcia a évoqué d’autres nombreux sujets. Morceaux choisis.

Le point sur l’effectif et l’inquiétude Denayer

« Marçal sera absent contre Lille, Koné est opérationnel et apte à débuter. Denayer est incertain. Gros point d’interrogation pour Cornet. Denayer ? Je n’ai que trois défenseurs centraux de métier et de grande qualité. »

Les enseignements du PSG

« On n’a pas le temps de se lamenter. On doit se projeter sur le match important de dimanche. On retient qu’à dix on aurait du faire mieux contre Paris, ce n’est pas normal de prendre trois buts en 25 minutes. On a été meilleur que le PSG pendant une heure, il faut aussi le retenir et s’appuyer dessus pour aller faire un résultat à Lille. »

Ambitieux face au LOSC

« C’est un concurrent direct, on y va pour gagner. Si on veut recoller il faut être capable de gagner. Ce sera difficile, je connais bien ce club. Il y a un public formidable. On a des arguments à faire valoir. »

Le milieu et le cas Thiago Mendes

« On a un milieu capable d’être solide et de produire du jeu. C’est complémentaire entre technique, course, physique et intelligence tactique. On peut être bas avec des rampes de lancement ou s’installer chez l’adversaire. C’est une satisfaction. Thiago Mendes ? Il était bien à l’entraînement jeudi. Quand le milieu tourne bien, il n’y a pas de raison de le changer, c’est aussi simple que ça. »