OL : un joueur fait déjà les frais de l’arrivée de Guimaraes

true

En l’espace d’une semaine, Bruno Guimarães s’est déjà imposé comme le nouveau maître à jouer de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que le jeune Brésilien (22 ans) a complètement transformé le jeu des Gones, soulageant Lucas Tousart d’une partie de sa tâche défensive et permettant à Houssem Aouar d’évoluer plus relâché devant lui.

Comme l’a fait savoir « L’Equipe » ce vendredi matin, Rudi Garcia – qui a insisté hier face au groupe sur la bonne première heure lyonnaise contre le PSG (défaite 1-5 à dix contre onze) – entend appuyer dans les prochaines semaines sur ce trio de l’entrejeu et sans doute encore face à Lille dimanche soir. Et ce même si la fatigue tend à s’accumuler dans les jambes des trois hommes.

« Maxence Caqueret a été victime de l’arrivée du Brésilien puisqu’il apparaît dans un profil un peu similaire. Dans une équipe pas très physique (hormis Marcelo et Dembélé), il semble plus difficile d’aligner le jeune Lyonnais avec Guimarães et Aouar, deux autres petits gabarits, et se passer de Tousart, capable d’apporter son volume à l’impact et sur les coups de pied arrêtés, notamment », écrit Hervé Penot dans le quotidien. Difficile de lui donner tort…