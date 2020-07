OL : la petite pique de Rudi Garcia aux supporters

true

Beaucoup critiqué depuis son arrivée à l’OL, Rudi Garcia a invité les supporters lyonnais à soutenir un peu plus leur équipe…

Rudi Garcia n’a pas la langue dans sa poche depuis la reprise de l’entraînement, à l’OL. Le coach des Gones est notamment monté au créneau pour dénoncer les décisions des instances, défavorables à l’OL, suite à la crise sanitaire, mais aussi pour contre dire ceux qui estiment qu’il ne fait pas assez jouer les jeunes pousses lyonnaises. « Si un club fait jouer les jeunes c’est bien l’OL. C’est un faux procès. C’est bien d’être communautariste, chauvin, mais il faut être objectif. Les jeunes jouent ici, et s’ils ne jouent pas c’est qu’ils n’ont pas le niveau, c’est aussi simple que ça », avait-il dit.

Garcia s’était également défendu dans la polémique Grégory Coupet, l’entraîneur des gardiens parti amer à Dijon : « Le club et moi voulions garder Grégory Coupet Le club lui a fait une proposition de prolongation d’une année, en cohérence avec tous les autres membres du staff, dont le contrat se terminera à la fin de la saison. Il a décidé de partir »

Et dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir le coach de l’OL, lors du stage à Evian, qui ne se démonte pas lorsqu’un supporter lui dit : « On espère voir un peu plus d’intensité hein, M. Garcia ». Sa réponse, plutôt drôle, fuse alors : « Les supporters ? », demande-t-il. Ce qui fait sourire le supporter, qui répond : « Non, non, sur le terrain ». Une façon plutôt habile de faire passer un message, alors que l’ancien marseillais est ciblé par une bonne partie des fans lyonnais depuis son arrivée chez les Gones à l’automne dernier, pour remplacer Sylvinho.