OL – La question pour 2020 : le mercato d’hiver pour sauver la saison ?

Pas évident, on le sait, de travailler dans l’urgence. Et ce en dépit d’un savoir-faire évident de l’OL en matière de mercato depuis des années. Seulement voilà, personne, à Lyon comme ailleurs, n’imaginait que les Lyonnais, déjà pas gâtés par les résultats et le licenciement de leur entraîneur (Sylvinho) au lendemain d’un derby perdu, allaient connaître une telle poisse au cours d’un match banal de Ligue 1 face au Stade Rennais.

On sait ce qu’il est advenu avec Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, qui ne rejoueront plus cette saison, victimes d’une rupture des ligaments croisés. Deux éléments majeurs, le premier ayant une influence évidente sur le groupe et sur le jeu, le second ayant confirmé son statut de bonne pioche lord du dernier mercato d’été.

Internationaux en manque de temps de jeu

Face à ce manque, Rudi Garcia n’a d’autre choix que de solliciter l’aide, économique s’entend, de sa direction. L’entraîneur des Gones, pas vraiment réputé pour oeuvrer sans un effectif solide, ne pourra répondre aux objectifs sans renforts XXL. Pas simple, on le sait, à cette époque de l’année, avec de (bons) joueurs aussi rares que chers. Avec, et c’est souvent le cas, l’appel à des internationaux français en mal de temps de jeu dans un club étranger (les pistes Lemar et Gameiro ont été évoquées).

Dans ces conditions, on le sait, la réussite est plus qu’incertaine. Pas un problème financier, mais sportif. C’est pourtant en fonction de ce ressort que se déterminera le seconde partie de saison de l’OL. Qui, rappelons-le tout de même, est dans l’obligation d’aller chercher une place européenne en fin de saison et de bien figurer face aux cadors de la Juventus Turin en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce ne pourra se faire avec l’effectif actuel.