OL : la stat qui permet d’y croire à fond contre la Juventus

Dans trois semaines, l’OL tentera de réaliser l’exploit face à la Juventus. En huitième de finale retour, les Gones voudront conserver leur avantage acquis au Groupama Stadium (victoire 1-0). Face à la bande à Cristiano Ronaldo, les Lyonnais ont des motifs d’espoir.

Déjà, parce que lors du match aller, les hommes de Rudi Garcia avaient dominé et vaincu la Vieille Dame (1-0). En plus, la Juventus est friable défensivement cette année. Leaders de Serie A, en route pour un 9e titre de champion d’Italie de rang, les Bianconeri ont perdu face à l’Udinese (2-1), 16e du championnat avant la rencontre. Une défaite qui fait tâche surtout qu’en en cas de victoire, ils auraient validé le gain de la Serie A.

Ce vendredi matin, Opta affiche une statistique démontrant la fébrilité des hommes de Maurizio Sarri. Cette saison, la Juve a perdu 18 points en route après avoir mené au score. Un record historique puisque cela n’avait jamais été recensé ces dernières années. En bref, depuis que la Vieille Dame règne sur la Botte, elle n’a jamais été aussi en difficulté dans le secteur défensif. Dernièrement, elle a perdu face au Milan AC (2-4) et partagé les points face à Sassuolo (3-3) après avoir ouvert la marque.

Désormais, l’OL est prévenu. Si, par malheur, les Noir et Blanc ouvrent le score, rien ne sera perdu. Les sautes de concentration pourraient peser lourd pour le champion d’Italie en titre dans sa quête de Ligue des Champions.

18 – La #Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato: record negativo per i bianconeri in Serie A nelle ultime nove stagioni. Distrazione.#UdineseJuventus pic.twitter.com/gz49Oh3HDk

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 23, 2020