OL : le club demande officiellement à la LFP de faire machine arrière !

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais ont franchi un cap ce dimanche dans leur lutte pour réclamer que la saison se termine sur le terrain.

Jean-Michel Aulas a franchi un nouveau cap dans sa lutte contre la fin prématurée du championnat ! Le président de l’OL a carrément publier un communiqué ce dimanche afin de demander à la LFP de revoir sa position et de faire le nécessaire pour que les deux divisions professionnelles puissent aller à leur terme !

« Depuis l’arrêt provisoire du championnat, le 13 mars, nous avons tout mis en œuvre pour chercher des solutions qui fassent honneur à l’accompagnement des personnes touchées par la pandémie, à l’intérêt général du football français, à l’attachement passionnel des supporters, à la pérennité de tous les clubs et au mérite sportif prôné par l’UEFA. »

Quel avenir voulez-vous pour le football français ? La devise de l’Olympique Lyonnais est « Unis pour rugir ». Aujourd’hui, il ne s’agit pas uniquement de l’OL, mais tout simplement de l’avenir du football français, notre sport.https://t.co/9J77Fk8VrW — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2020

« Ceux qui cherchent aujourd’hui la polémique ont tort mais nous les invitons à réfléchir, dès aujourd’hui, pour le futur du football français et pour l’intérêt général de tous. Unissons-nous et allons tous bien au-delà de nos propres intérêts ! Il reste du temps, jusqu’au 25 mai, pour faire marche arrière et éviter au championnat de France une immense déroute. »