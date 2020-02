OL : le club fait son plus mauvais parcours depuis 20 ans !

true

Et de six. Pour la sixième fois en autant de matches face aux formations du Top 5, l’OL a mordu la poussière, hier soir, face au PSG. Aucune autre formation de l’élite n’a pas marqué de point face aux cinq premiers cette saison. A l’issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas a eu cette analyse : « On a peut-être été trop ambitieux. On s’est fait prendre deux fois sur des contres, ce qui est un comble quand on se déplace à Paris. »

33 – Lyon affiche 33 points après 24 matches de Ligue 1 cette saison. Au 21e siècle, l’OL n’a jamais fait moins bien à ce stade de la compétition (33 points également en 2015/16, 2e en fin d’exercice). Déficit. #PSGOL pic.twitter.com/MmJ82dBPti — OptaJean (@OptaJean) February 9, 2020

Toujours est-il que le compteur lyonnais est resté bloqué à 33 points. Et après 24 journées, Opta révèle que le club rhodanien égale son plus mauvais parcours du 21e siècle, celui de la saison 2015-16. Une saison qui avait finalement vu les Gones terminer à la 2e place.