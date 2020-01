OL : le FC Nantes, son statut, ses difficultés… Tatarusanu vide son sac !

true

Sur l’échec de sa prolongation au FC Nantes

« On a parlé avec Franck (Kita), son père aussi ; seulement à la fin, on n’a pas trouvé d’accord.La faute à Vahid Halilhodzic ? Non, non, ça n’a absolument rien à voir avec le coach… Il n’y a aucun regret. Je suis parti pour rejoindre un club encore plus grand et dans une carrière, c’est toujours intéressant de chercher à aller plus haut ».

Sur sa situation à l’OL

« Dans ma carrière, je n’ai jamais été dans cette position. C’est une nouvelle expérience. Sportivement, ce n’est pas exceptionnel, mais c’est la vie, ça peut arriver… Je sais aussi que je peux en retirer du positif pour le futur (…) C’était difficile, mais pas comme on a pu l’écrire ou le dire dans les médias. « J’étais toujours fâché », « je n’avais pas une bonne relation avec Lopes »… Non, ce n’était pas comme ça ! Je suis venu à l’OL pour jouer et c’est normal. Tous les joueurs ont cette ambition ! »

Sur le sentiment d’avoir été trompé

« À ce sujet aussi, j’ai lu beaucoup de choses. On a écrit que le président ou d’autres personnes m’avaient garanti quelque chose, mais personne ne fait ça. Jamais quand tu signes un contrat, on ne te dit « tu signes et tu vas jouer à 100 % » (…) Je ne suis pas blessé, je me sens bien, ma famille se sent bien aussi. J’ai passé un moment très délicat au niveau familial il y a quelques mois, mais aujourd’hui, c’est du passé et je ne veux pas entrer dans les détails… Après être passé proche d’une tragédie, je veux voir la vie autrement, porter un regard différent sur ma situation professionnelle et relativiser ».

Sur son futur

« J’essaie de rester tranquille, de m’entraîner, de progresser – car je peux progresser encore -, profiter de chaque match que je joue. En fin de saison, on verra. Bien sûr, si à la fin de ma première saison ici, on gagne le trophée dans la compétition où j’ai joué les quatre matches, ce sera très bien ! Maintenant, moi je veux jouer tous les matches, pas seulement en Coupe de la Ligue. Donc, gagner cette compétition ne changerait pas tout non plus ; je ne serais pas là à me dire : « OK, j’ai gagné ce trophée donc je peux rester encore un an remplaçant… »