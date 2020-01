OL : le jeune Cherki est entré dans l’histoire à Bourg en Bresse (7-0)

true

Rayan Cherki est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’OL à marquer un but, hier, lors du succès à Bourg-en-Bresse.

Face à Bourg en Bresse, l’OL n’a pas fait de détails et sa jeune classe s’est montrée. Comme Maxence Caqueret, Rayan Cherki marqué. Cherki a inscrit le septième but lyonnais d’un beau ballon piqué et il en a profité pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire du club, à 16 ans et 140 jours.

Bravo à l’équipe🔴🔵 Fier d’inscrire mon premier but 🎯 pic.twitter.com/wLBFqtDzv5 — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 4, 2020

Il a ainsi effacé le record de Laurent Sevcenko, buteur en D2 à 16 ans et 289 jours en décembre 1984 contre Louhans-Cuiseaux. Ce dont il n’a pas manqué de se réjouir sur les réseaux sociaux, recevant également les félicitations de ses coéquipiers et de son club, tout fier de sa relève.