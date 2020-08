OL : le Mercato pleinement relancé par le parcours en Ligue des champions ?

true

L’OL, qui disputera la demi-finale de la Ligue des champions mercredi contre le Bayern Munich (21h), voit un paquet d’argent lui revenir grâce à son brillant parcours en C1.

Jean-Michel Aulas n’en croit toujours pas ses yeux : l’OL a réussi à se faufiler dans le dernier carré de la Ligue des champions dix après avoir réussi une pareille prouesse. Comme en 2010, le Bayern Munich sera son adversaire (21h) et a même déjà l’étiquette de favori au sacre final. Sur le terrain, les hommes de Rudi Garcia auront donc tout intérêt à faire montre de toutes leurs qualités pour faire face au géant allemand.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Ce ne sera que du bonus sur le plan financier, étant donné que la compétition a déjà rapporté son lot de bonnes surprises à JMA. Si une élimination en quarts aura été synonyme de grande lessive (4 à 5 départs étaient craints), la place de l’OL en demies lui donne le droit de rêver à un mercato plus actif dans le sens des arrivées puisqu’il va enregistrer des profits records grâce à son brillant parcours. Le Progrès affirme ainsi que le club rhodanien va toucher une prime de 12 millions d’euros grâce à cette seule accession dans le dernier carré !

Un chèque total entre 90 et 100 M€ grâce à la C1 ?

Un chèque rondelet auquel viendront s’ajouter d’autres primes, comme celles déjà obtenues depuis la phase de poules et évaluées à 42,45 millions d’euros. Viendront également s’ajouter les recettes de billetterie et de droits télé, avec 22 millions supplémentaires qui devraient tomber grâce à une prime de coefficient, calculée en fonction des performances européennes des dix dernières années. Tout cela mis bout à bout, une fourchette entre 90 et 100 millions d’euros pourrait être calculée avant le match contre le Bayern. Et en cas de qualification, c’est 15 nouveaux millions qui tomberaient dans les caisses lyonnaises. Qui a dit que l’OL était touché par la crise ?