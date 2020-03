OL : le message de Rudi Garcia pour lutter contre le coronavirus

true

La LFP a décidé hier de suspendre la L1 et la L2 pour une durée indéterminée afin de faire face à l’épidémie de coronavirus. Difficile de savoir à l’heure actuelle quelle sera la suite des événements. Rien ne dit que la saison pourra se terminer puisque ce sera en fonction de l’évolution du virus.

🎙 « Il faut être très prudent, penser à soi et penser aux autres » Interview de @RudiGarcia ⤵ pic.twitter.com/wkNfDFfbAI — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2020

« Il faut être citoyen, penser à soi et aux autres »

Questionné sur le coronavirus et ses conséquences à l’issue de la séance d’entraînement de l’OL, hier, Rudi Garcia a eu cette réponse : « Moi, qui regarde ce qu’il se passe en ce moment en Italie où tout le monde est confiné chez soi, et qui passe dans Lyon où je vois beaucoup de rassemblements, d’apéritifs ; qui sont les uns avec les autres notamment les plus jeunes. Il faut prendre conscience qu’il y a de grands dangers de contagion en ce moment car comme l’a dit le Président Emmanuel Macron, on en est qu’au début de l’épidémie et la flambée arrive. Donc il faut être citoyen, penser à soi et penser aux autres, car on ne sait pas ce que les jours prochains nous réservent. Il faut être attentif et surtout très prudent ».

A l’OL, des dispositions ont été prises, comme l’explique Garcia. « Le docteur a donné un thermomètre à chacun. Deux fois par jour, staff compris, on va prendre notre température. A la moindre alerte, on va informer le staff médical de chez nous. On a donné du gel hydroalcoolique à tout le monde. Et puis encore une fois, on conseille à tout le monde, notamment aux plus jeunes qui pourraient penser qu’il n’y a pas de danger car le danger n’est pas palpable, de faire attention à soi et aux autres ».