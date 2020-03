OM, OL : Dimitri Payet se paye Aulas !

true

Et bing ! Hier soir, le milieu de terrain de l’OM Dimitri Payet n’a pas aimé la réaction de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, qui milite pour que la saison actuelle soit considérée comme blanche à cause du coronavirus et du report des matches pour une durée indéterminée.

Tard hier soir, Payet a donc réagi sur les réseaux sociaux. Pour lui forcément, pas questions d’une saison sans relégations ni attribution d’un titre de champion, alors que l’OM est 2e de L1 et l’OL, actuellement 7e à 10 points de Rennes. Payet se demande si Aulas est sérieux et lui conseille de « prendre sa température… » !