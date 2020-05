OL : le retour de Karim Benzema serait programmé !

false

Selon le quotidien espagnol, AS, Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid pourrait envisager un retour à l’OL lors de l’été 2022.

Il semble donc assez clair que le Mercato commence à bien agiter la planète foot. Et si vous en doutiez encore, un simple arrêt sur les pages du quotidien espagnol, AS, ce jour, devrait finir de vous convaincre. En effet, et si l’on en croit le média, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, aurait déjà tout prévu quant à son avenir. A savoir un potentiel retour au sein de son club formateur : l’OL !

Ainsi, Benzema honorerait son contrat avec le club madrilène jusqu’en 2022 avant de faire son grand retour à Lyon. Crédible ? Ce qui est certain, c’est que l’ancien attaquant des Bleus n’a jamais caché son envie de finir sa carrière au sein du club lyonnais. Une sacrée annonce pour AS et une magnifique nouvelle pour les supporters lyonnais si cela venait à se confirmer.