OL : l’énorme bascule économique de Bruno Genesio

En rejoignant le club de Pékin Guoan en début de saison, Bruno Genesio a su parfairement rebondir économiquement après son passage à l’OL.

Chahuté par les supporters de l’OL jusqu’à son départ en fin de saison dernière, Bruno Genesio a plutôt bien rebondi en signant au Pékin Guoan (D1 chinoise). « France Football » révèle en effet que le technicien de 53 ans s’affiche désormais au 20e rang des entraîneurs les mieux payés du monde avec un total de 8 M€ généré en 2019-2020.

Zinédine Zidane, seul coach français mieux payé que Genesio

Alors qu’il dépassait à peine le million d’euros à Lyon, dans son club de toujours, Bruno Genesio a multiplié ses émoluments par plus de six en rejoignant l’ambitieux club chinois. Un changement de braquet qui lui permet de s’afficher au 2e rang des coachs français à bonne distance de Zinédine Zidane (5e avec 23 M€ par an).

Notons que deux (ex et actuels) entraîneurs de Ligue 1 se retrouvent dans ce classement : Thomas Tuchel (PSG), 18e avec 8,5 M€ sur l’année … Et Leonardo Jardim (ex-AS Monaco), qui, grâce à son deuxième licenciement en un peu plus d’un an, gonfle largement ses revenus (14e, 10,2 M€).