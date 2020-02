OL : Les Gones nuls contre les gros… Rudi Garcia a un bon avocat !

true

Et de six. Pour la sixième fois en autant de matches face aux formations du Top 5, l’OL a mordu la poussière, hier soir, face au PSG. A l’issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas a eu cette analyse : « On a peut-être été trop ambitieux. On s’est fait prendre deux fois sur des contres, ce qui est un comble quand on se déplace à Paris. »

100% – Lyon est la seule équipe ayant perdu 100% de ses matches face à une équipe du Top 5 en Ligue 1 cette saison (6/6). Effrayant. #PSGOL pic.twitter.com/TzgrfQlxwJ — OptaJean (@OptaJean) February 9, 2020

Lyon avait pris le parti d’attaquer, de jouer haut. Une stratégie que salue Ludovic Obraniak. « Si les Lyonnais avaient attendu, ils auraient pris une volée, a commenté l’ancien lillois dans L’Equipe du Soir. Malgré la période de turbulences, Garcia a voulu jouer haut. C’est ce qu’il fallait faire. »