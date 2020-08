OL : les Gones visent la finale de C1 et n’ont pas peur de Manchester City !

true

Marcelo l’a fait savoir : l’OL va disputer le « final 8 » sans complexe avec pour objectif de devenir le second club français à soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Souvent critiqué par son manque de vitesse et même pris en grippe par les Bad Gones en début de saison, Marcelo a réalisé une prestation XXL lors de Juventus – OL (2-1) vendredi dernier. Dans les colonnes de France Football, le Brésilien a évoqué le « final 8 » de C1 pour lequel Lyon est l’invité surprise.

Les Gones n’iront pas en victime expiatoire à Lisbonne. Marcelo prévient : « On peut la gagner ! Si on n’y croyait pas, on ne disputerait pas le tournoi. On pense à aller le plus loin possible. Le plus loin, c’est la finale, pour y disputer le titre. On sait que ça sera difficile, mais, dans nos têtes, dans nos cœurs, on y croit. Il faut penser grand et ne pas se fixer de limites (…) Je rêve de jouer la finale et d’être champion ! Peu importe l’adversaire… »

Et l’ancien défenseur de Besiktas prévient déjà Manchester City, prochain adversaire des Gones samedi. « On les respecte, mais on n’a pas à en avoir peur. Il faudra les regarder dans les yeux, comme face au PSG, comme face à la Juve. C’est une Ligue des Champions un peu particulière qui se joue sur un match, donc vous pouvez être certain qu’on va rentrer sur le terrain pour chercher la victoire. On est confiants (…) C’est pour ce genre de matches qu’on fait ce métier ».