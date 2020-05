OL : les présidents de L1 auraient comploté contre Aulas, qui dénonce une « affaire d’Etat »

true

Selon le Parisien, les décisions sur la fin de saison en Ligue 1 auraient notamment été prises pour se venger du président de l’OL, Jean-Michel Aulas.

A force d’occuper le terrain médiatique depuis que la Ligue 1 a été mis en pause, Jean-Michel Aulas semble avoir poussé à bout ses homologues. C’est en tout cas ce qu’avance le Parisien ce mercredi, revenant sur la gestion de la fin de saison.

Selon le quotidien, entre arrêter le classement du championnat à J19 (comme l’imaginait Waldemar Kita), J27 ou J28 au quotient, le choix aurait été rapidement réglé. Et ce pour une raison simple. « Le bureau, comme le conseil d’administration, était joué d’avance », affirme le quotidien. En effet, plusieurs présidents dont Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice), Frédéric Longuepée (Bordeaux), Nicolas Holveck (Rennes), Loïc Féry (Lorient) et Bernard Caïazzo (Saint-Etienne) auraient acté via un groupe Whatsapp l’arrêt du classement à la 28e journée.

Une décision qui, outre le fait qu’elle arrange tous les clubs concernés, aurait été prise pour faire du tort à Jean-Michel Aulas. « Ils l’ont lâché, épuisés par ses volte-face successives et l’érosion de son influence. L’agacement, l’irritation parfois la haine suscitée par le médiatique dirigeant rhodanien a ainsi achevé de convaincre les présidents de retenir la J28 avec quotient », explique le quotidien. Sur son compte Twitter, le président de l’OL n’a pas traîné à réagir. Selon lui, si ce petit arrangement entre amis se confirmait, on basculerait dans une « affaire d’Etat ». De quoi voir le feuilleton se prolonger encore quelques temps…