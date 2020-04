OL : lésé par le classement, Lyon brandit la menace d’un recours !

true

Dans un communiqué, l’OL a rapidement réagi à l’annonce de la Ligue d’entériner le classement de Ligue 1 à la 28e journée.

Grand perdant du classement figé par la LFP ce jeudi, l’Olympique Lyonnais (7e de Ligue 1 sur l’exercice 2019-20) a dégainé un communiqué pour réagir à la décision des instances et, comme on pouvait s’y attendre, la menace d’un recours juridique.

Estimant la décision des instances hâtives, le club de Jean-Michel Aulas – qui peut toujours s’accrocher à l’espoir d’une qualification européenne par plusieurs biais (C1, Coupe de la Ligue) – a quand même dégainé : « Compte tenu de l’arrêt du Championnat de France de Ligue 1, décrété aujourd’hui par la Ligue, l’Olympique Lyonnais se réserve la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros ».

Et l’OL a conclu son communiqué sur une note plus positive, félicitant les champions désignés : « L’Olympique Lyonnais tient sincèrement à féliciter les champions, le PSG pour la Ligue 1 et Lorient pour la Ligue 2, qui ont été proclamés aujourd’hui et espère que l’OL Féminin pourra rapidement avoir la même consécration ».