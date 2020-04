OL : l’Europe la saison prochaine, pourquoi c’est possible !

false

L’OL pourrait bel et bien rejoindre l’Europe la saison prochaine. En raison d’un match non disputé lors de la 27e journée de Ligue 1…

On l’a donc appris hier, au terme du Comité exécutif de l’UEFA qui s’est tenu en visioconférence : au contraire de certaines rumeurs, l’OL et l’ASSE ne rejoindront pas la Ligue Europa, la saison prochaine, en raison de leur statut de finaliste de Coupes nationales face au PSG.

Saison blanche, arrêt de la saison : peu importe. Si les finales ne sont pas jouées, les places européennes reviendront aux équipes classées 5e et 6e du dernier championnat. Et l’OL n’y est pas. En revanche, et c’est tout de même ahurissant d’en arriver là, si le classement était arrêté au terme de la 27e journée, et non de la 28e, les joueurs de Rudi Garcia pourraient être qualifiés pour la Ligue Europa.

Une journée de plus, deux places en moins

L’OL, en effet, était alors classé 5e, juste devant Montpellier. Ce qui n’était plus le cas au terme de la 28e, puisque l’OL était alors redescendu au 7e rang. Mais la 28e journée de Ligue 1 n’a pas été jouée en intégralité en raison du match Strasbourg-PSG, reporté. La LFP considérera-t-elle que la toute dernière journée officielle et disputée complète est la 27e ? l’OL l’espère…