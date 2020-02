OL : Ligue des Champions, OM, Garcia…Jean-Michel Aulas toujours en (grande) forme

true

Ce matin, dans les colonnes de l’Equipe, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, distille la bonne parole. Ainsi que quelques piques bien senties à certains de ses concurrents. Du Aulas dans le texte.

La Ligue des Champions

« Le podium ? On l’a déjà fait à chaque fois qu’on a décidé de le faire. Là, on a un entraîneur de qualité avec une grosse expérience. Je n’imagine pas qu’on ne soit pas capables de revenir dans les clous. Sinon je ne le dirai pas. Je suis convaincu qu’on est capables de revenir sur le podium. On est en lice sur tous les tableaux et ça crée une dynamique de fous. »

Un risque financier en cas d’échec ?

« Si Rudi Garcia ne réussit pas à emmener l’équipe de Lille ou celle de Marseille en Coupe d’Europe, ça peut être gênant pour l’institution concernée car ils n’ont pas la structure de l’OL. A Lyon, ce serait un échec, mais temporaire, compensé par un certain nombre de performances. »

L’avenir de Rudi Garcia

« Si on réussit bien la saison, il sera là pour la prochaine parce que ça fait partie de la crédibilité de dirigeant que je peux avoir, contrairement à d’autres. Si on est qualifiés en Coupe d’Europe, bien entendu qu’il sera là. Si il devait y avoir un certain nombre de choses à lui reprocher, il sera comme tous les entraîneurs soumis à l’obligation de résultats. »