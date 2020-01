OL – L’oeil de Denis Balbir : « sans recrues, le tremblement de terre est programmé »

true

« Qu’on ne s’y trompe pas, les prochains jours vont être déterminants à l’OL. Et je ne parle pas nécessairement des résultats, en Coupe de la Ligue mercredi face au Stade Brestois ou même en championnat le week-end prochain contre les Girondins de Bordeaux. J’évoque bien entendu le mercato d’hiver, certes compliqué à maitriser pour tous les clubs, mais qui pour les dirigeants lyonnais a un véritable caractère d’urgence.

A mon sens, et c’est très clair, il n’y aura pas de qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine si des recrues n’arrivent pas d’ici la fin du mois de janvier. Ce serait un tremblement de terre programmé au sein du club, et la preuve que la politique de Jean-Michel Aulas connaît son premier raté. Si il faut bien entendu remplacer Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l’OL devrait également songer à regarder derrière. Et notamment en défense centrale qui montre de vrais signes de faiblesse depuis plusieurs mois.

C’est compliqué, je le sais, de ne pas se tromper à une période de l’année ou les bonnes occasions sont si rares. En plus, et on peut également se poser cette question : qui veut aujourd’hui aller à Lyon ? Je parle ici des divers noms sortis dans la presse et qui pourraient laisser penser que les dirigeants veulent s’attaquer à du lourd.

Il faut à l’OL de vrais meneurs, des leaders de vestiaire, capables d’indiquer la marche à suivre et de ramener à la raison un groupe qui manque de mental. »

A été évoquée la piste Olivier Giroud, et je la trouve idéale, contrairement à ce que certains disent. Je ne vois pas en quoi le fait qu’il ait le même profil que Moussa Dembélé soit gênant. Abondance de biens ne nuit pas. Il y a aussi la possibilité Kevin Gameiro qui pourrait très bien s’épanouir en quelques mois. En tous cas, il faut à l’OL de vrais meneurs, des leaders de vestiaire, capables d’indiquer la marche à suivre et de ramener à la raison un groupe qui manque selon moi de mental.

16 days after surgery 🙏🏽 pic.twitter.com/XX9YDfZ178 — Memphis Depay (@Memphis) 5 janvier 2020

On a la sensation, et c’est vraiment rare, que les problèmes ne cessent de s’accumuler à l’OL. Cela pourrait même virer à la crise dans les prochaines semaines si le club, comme je le crains, est éliminé de la Ligue des Champions et distancé en championnat. Sans un gros mercato, je le répète, l’OL y va tout droit. Il y a un vrai caractère d’urgence. »

Recueilli par BD