OL, LOSC – Mercato : Garcia compte sur un flop de la saison passée

Recruté la saison dernière au LOSC, Thiago Mendes n’a pas confirmé son potentiel à l’OL. Pourtant, Rudi Garcia est prêt à lui laisser une seconde chance.

Cette saison, Thiago Mendes a été le symbole d’un OL décevant. Septièmes lors de l’arrêt de la Ligue 1, en raison du Covid-19, les Gones sont, pour le moment, absents des coupes européennes. En cas de victoire face au PSG, le 31 juillet en finale de la coupe de la Ligue, les protégés de Jean-Michel Aulas composteraient un ticket pour la Ligue Europa.

Pour cette fin de saison, et celle d’après, Rudi Garcia compte relancer Thiago Mendes. L’été dernier, le Brésilien avait été acheté 26,5 millions d’euros, bonus compris. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain de 28 ans a été pris en grippe par le Groupama Stadium. Bien loin de son niveau affiché avec le LOSC, les supporters reprochent en plus au natif de Sao Luis (Brésil) une mauvaise hygiène de vie.

Ces dernières semaines, Wolfsburg était prêt à débarrasser l’OL du flop Mendes. Mais, selon l’Equipe, Garcia verrait bien une association estampillée auriverde dans l’entrejeu. Mendes accompagnerait le clinquant Guimaraes. Dans la tête de Garcia, le joueur formé à Goias (Brésil) possède l’avantage d’être plus expérimenté que ses concurrents (Caqueret, Lucas) et surtout plus rude.

Lors de la victoire de l’OL face au Celtic (2-1), en match amical, Rudi Garcia a salué l’apport du revenant Mendes. « C’est comme ça qu’on veut le voir. On l’a vu récupérateur, on l’a vu en mouvement, on l’a même vu peut-être trop altruiste. Mais, on a vu un Thiago Mendes à la hauteur de ce qu’on attend de lui. » Après un premier rendez-vous manqué, Mendes possède une seconde chance de prouver sa valeur dans le club du Rhône.