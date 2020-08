OL – Manchester City (3-1) : comme le PSG, Lyon s’est fait un pacte de vestiaire

true

Comme les joueurs du PSG, ceux de l’OL se sont faits une promesse pour la phase finale de la Ligue des Champions. La mentalité a changé.

Depuis quelques semaines, la presse francilienne a largement fait état d’un pacte existant dans le vestiaire du Paris Saint-Germain autour de cette édition particulière de la Ligue des Champions jouée sous la forme d’un « final 8 ». Neymar et ses coéquipiers se sont faits la promesse d’aller le plus loin possible et de ne pas avoir de regrets à Lisbonne.

Hier, Moussa Dembélé a révélé à l’issue d’OL – Manchester City (3-1) que les Lyonnais avaient noué un accord similaire : « Après cette petite pause on est revenu et on s’est dit qu’on va tout donner. On s’est fait une promesse et à chaque fois qu’on est sur le terrain on se donne à 100%. L’état d’esprit du groupe a changé ».

Et voilà comment transformer une somme d’individualités dissonantes en un groupe uni (enfin) capable de défendre collectivement et de renverser des montagnes. Le football, c’est assez simple finalement…