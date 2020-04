OL : Memphis Depay pointé du doigt après un cliché polémique

true

Memphis Depay, l’attaquant de l’OL, a tenté de divertir ses fans avec des clichés accompagnés d’un ligre. Problème, cela n’a pas plu du tout.

Durant cette période de confinement généralisée, tout le monde s’occupe comme il peut et Memphis Depay a décidé de publier sur son compte Instagram le résultat d’un shooting photo. Avec des clichés forcément particuliers puisque l’attaquant de l’OL est accompagné d’un jeune ligre, croisement d’un lion et d’une tigresse.

Seul problème, ces photos donnent une image assez douteuse de l’exploitation animale. Ce que des associations ont clairement reproché à l’attaquant néerlandais. « Affligeant. Derrière ces photos se cachent bien souvent le trafic d’animaux sauvages et la maltraitance animale. Ces derniers mois la Fondation 30 millions d’amis a sauvé une dizaine de ces lionceaux, avec toutes les difficultés que cela représente pour l’avenir de ces fauves », a d’abord réagi la Fondation 30 millions d’amis dans des propos relayés par RMC. Même son de cloche pour l’association One Voice. « Que fait ce lionceau apeuré dans vos bras Memphis? Cela constitue une maltraitance avérée sur lui. Ce que vous faites c’est ni plus ni moins entretenir le trafic d’animaux sauvages! Et pour quoi? Votre vanité. C’est inacceptable! »

Des sorties acides qui n’ont visiblement pas plu à Memphis Depay qui a réagi à son tour sur Instagram. « A ceux qui ne connaissent pas les faits, taisez-vous. Les ligres ne sont même pas des animaux sauvages. Ils ne sont pas nés dans la nature. Je ne pense même pas qu’ils survivraient à l’état sauvage », a expliqué la star de l’OL.